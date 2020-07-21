سعد لمجرد يقترب من 6 مليون مشاهدة بكليب «عدى الكلام»

حقق كليب "عدى الكلام" للنجم سعد لمجرد نجاحا كبيرا منذ طرحه يوم 5 يوليو الجاري عبر قناته بموقع الفيديهات العالمي "يوتيوب".

واقترب الكليب من تحقيق 6 مليون مشاهدة في يومين فقط، حيث حقق حتى الآن 5,660,503 مشاهدة، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، وتعد أول أغنية لسعد بالهجة المصرية.

وقال لمجرد في تصريحات لإذاعة وقناة "نجوم إف أم" إنه كان يتمنى الغناء باللجة المصرية منذ زمن، مضيفا: "كنت حابب أغني بالمصري وبحاول أختار الطريق الصحيح تعرفت على توما وأمير طعيمة وعزيز الشافعي وتشرفت بالتعامل معهم".

وأكد سعد لمجرد أن الأغنية تم تغيير اسمها من "ابن ناس" إلى "عدى الكلام" لأنه رأى الاسم الأخير مناسبا بشكل أكبر، موضحا أنه يحضر لأغان جديدة باللهجة المصرية، ويبذل جهده لإخراج أفضل ما لديه.

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وبشأن فكرة الكليب التي ظهرت للجمهور، أكد الفنان المغربي أنها جاءت من خلال التصوير في "السيرك"، منوها بأنه استوحى شخصية الممثل الأسترالي هيو جاكمان، وأن الكليب كان مقررا أن يكون أبسط مما ظهر، إذ كانت الفكرة تقوم على التصوير في أستوديو وصنع رقصات، إلا أنه وبالتعاون مع مخرج الكليب تم تطويرها.

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