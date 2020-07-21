تعرف على هواية أحمد مجدي المفضلة

كشف الفنان أحمد مجدي أنه سعيد لعودته لممارسة العديد من هواياته في الفترة الأخيرة، ومن بينها، التجديف.

نشر فهمي صورة له وهو يركب قارب ويجدف، وعلق كاتبا عبر حسابه بتطبيق انستغرام:"ممتن للعودة للتجديف من جديد والاتصال مع الماء".

جدير بالذكر أن أحمد مجدي شارك في موسم رمضان 2020 في مسلسلين، هما "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسمين صبري، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.‎

والآخر هو "النهاية" من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي- تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد ‏من ‏الفنانين ومنهم؛ يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود ‏الليثي، ‏سارة عادل، سهر الصايغ، محمد العمروسي، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد ‏جمعة وداليا ‏شوقي‎

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