سرقة فكرة برنامج "مجنون رسمي" تُحيل رامز جلال إلى أنظار القضاء

أصدرت محكمة مصرية (محكمة جنح العجوزة في الجيزة) أمس السبت، حكمها في الدعوى المقامة ضد الفنان رامز جلال والتي يتم اتهامه فيها بسرقة فكرة برنامجه "رامز مجنون رسمي" من طالبة مصرية، بإحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية للفصل النهائي.

وقال بيان صادر عن المكتب القانوني للمحامي المصري صلاح بخيت، وكيلًا عن الطالبة هيام كمال، إنه أقام دعوى ضد مالك قناة "إم بي سي" والفنان رامز جلال مقدم برنامج "رامز مجنون رسميّ"، يتهمهما بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بشأن هذا البرنامج.

وأضاف أن الدعوى أحيلت لمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية لأنها المنوط بها الحسم في جرائم قانون حماية الملكية الفكرية.

وأضاف صلاح بخيت، قائلًا إن موكلته هيام كمال، هي صاحبة فكرة البرنامج قبل شهر رمضان مع فريق إعداد رامز جلال ومدير أعماله ومدير البرنامج، للتعاون معها في خروج فكرتها للنور.

وأوضح أن موكلته تفاجأت بالتعدي على فكرتها المسجّلة والمحمية وفقًا لقانون الملكية الفكرية، وتمت سرقة الفكرة المكتوبة للمصنف والظهور بها حرفيًا بعد أن تحصلوا عليها بشكل تفصيلي.

وأكد المحامي المصري أن موكلته سجّلت فكرتها المكتوبة، لافتًا إلى أن ما ارتكب بحقها يعد من جرائم تداول مصنف محمي طبقًا لأحكام القانون.

وأشار إلى أن هذا المصنف تم طرحه للتداول دون إذن كتابيّ مسبق من المؤلف، ونشر مصنف محمي طبقًا لأحكام القانون عبر التليفزيون وأجهزة الحاسب الآلي وشبكات الإنترنت دون إذن كتابي مسبق يجعل لها الحق في اللجوء للقانون.

وأنهى رامز جلال حلقات برنامجه "رامز مجنون رسمي" كاشفا خلال الحلقة الختامية عن كواليس صناعته المقلب في العديد من المشاهير من بين نجوم الفن والرياضة الذين استضافهم في برنامجه.

وقال رامز جلال، إن قرار مواجهته الضيف في البرنامج هذا الموسم تطلب منه عدة ترتيبات موضحا أن الاستوديو كان في دبي وبلغت مساحته 2400 متر وهو أكبر استوديو في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن كرسي الحقيقة بداخله جهاز روبوت من إسبانيا أما الميكانيزم فتم تصنيعه في إنجلترا وتم تركيبه في دبي.

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وكشف جلال عن مخاطر بالبرنامج قائلًا إنه عندما كان يعطي أوامره: "جروب نمبر وان" كان يقوم بتنفيذه أشخاص تحت الأرض، مبينا أن "الروبوت" لو أخذ أمرا عن طريق الخطأ سيؤذي جميع من في الاستوديو.

وأوضح أن "الهاويس" الذي كان يتم فتحه قبل وصول الضيف إليه، كان من أكثر الأشياء المرعبة بالنسبة له في الحلقة، وأن الكابوريا كانت تحتاج حرصا حيث كانت تتسبب في إصابته في أصابع يده قبل الضيوف.

وتحدث رامز جلال عن "بامبينو" وهو الكلب الآلي الذي رافقه أثناء انتظاره وصول الضيوف، مبينا أنه يستمع لكل ما يطلبه منه وينفذه.

وكانت فكرة المقلب تدور حول استدعاء ضيف بواسطة المغنية والإعلامية أروى، ليجلس الضيف على كرسي كهربائي دون علمه، ثم يحاول القيام، ولكن يتم تقييده بالسلاسل ولا يستطيع النهوض.

ويظهر رامز جلال للضيف مع بعض التعليقات الكوميدية، ويقوم بأشياء استفزازية للضيف من خلال الكرسي المتحرك، تنتهي بالسقوط في بركة مياه حتى يخرجه منها، ويذهب إلى الطابق العلوي فيضطر الضيف إلى صعود الدرج، وسط حالة فزع وبكاء

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