رحيل محمد الظّاهر أشهر مؤلفي شارات كرتون الأطفال "أيام الزمن الجميل"

توفي امس السّبت الشاعر والأديب الأردني محمد الظّاهر إثر نوبة قلبية حادة ومفاجئة عن عمر ناهر الـ 68، وسيشيع جثمانه في منطقة عين الباشا في العاصمة الأردنية عمّان.

ويعدّ محمد الظاهر من أشهر مؤلفي مقدمات برامج الأطفال، وأهم كتاب قصص الأطفال في الأردن والعالم العربي.

وكتب الراحل محمد الظّاهر العديد من شارات الكرتون القديمة، مثل ماروكو، ومغامرات سنبل، وكابتن ماجد، والتوأمان، وكتب أعمال اليونيسف الشعرية الغنائية، ونشيد بطاقات اليونيسف، ونشيد الأطفال العرب.

وكان دوبلاج الرسوم المتحركة في المملكة الأردنية الهاشمية في أوجه ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وألف محمد الظاهر قصائد البرنامج التعليمي الشهير "المناهل، وأغاني برنامج "وقت الفرّح" الذي قدمته الإعلامية الأردنية عروب صبح، كما عمل معدا مشاركا فيه، كما كتب برامج إذاعية وتلفزيونية، وعددا كبيرا من قصائد الأطفال المغناة للإذاعة والتلفزيون، وأعمالا مسرحية مثل المسرحية "عند اللزوم".

لقب محمد الظاهر بـ"شاعر الأطفال"، ولديه عدة مؤلفات شعرية مثل "عرض حال الوطن"، و "قصائد لأطفال الأربي جي"، و "أبجدية الطفل العربي"، و "مجنون على السطح".

وحصل محمد الظاهر على جائزة الملكة نور لأدب الأطفال. والجائزة الدولة التقديرية في أدب الطفل عام 1999، وجائزة أدب الأطفال من جمعية المكتبات الأردنية، والعديد من الجوائز.

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وعمل الشاعر الأردني مديرا للتحرير في جريدة الدستور الأردنية، وعمل قبل وفاته مديرا تنفيذيا في دار "متون" للنشر والتوزيع.

وولد الشاعر محمد الظّاهر في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا الفلسطينية عام 1951، أنهى دراسته بالحصول على دبلوم في اللغة الإنجليزية من كلية تدريب عمّان عام 1974، وعمل بعدها معلما في مدارس وكالة الغوث الدولية في الأردن، ثم عمل مراسلا لمجلة "ميدل إيست" الإنجليزية.

وراسل محمد الظاهر عددا من الصحف والمجلات العربية المهاجرة في قبرص وباريس ولندن ومجلات في العراق والكويت.

ونعى الشاعر والأديب الأردني محمد الظاهر عددا من الفنانين الأردنيين، واستذكر وزير الثقافة الأردني الدكتور باسم الطويسي في بيان صحفي سيرة الشاعر وحضوره في المشهد الثقافي ومساهمته في إثراء المكتبة العربية من خلال بعض الأعمال المترجمة.

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