مخرجا "أفنجرز": الجزء الجديد هو الأضخم في عالم مارفل

أعلن الأخوان جو وأنثوني روسو، مخرجا سلسلة "أفنجرز" أن الجزء الخامس من السلسلة "Secret Wars- حروب سرية" سيكون الأضخم على الإطلاق في تاريخ عالم "مارفل" السينمائي.

"حروب سرية" هي سلسلة قصص مصورة صدرت عام 1980، ونالت إعجاب الجمهور، الذي أبدى تشوقاً لرؤية تحولها إلى عمل فني سينمائي.

ووفقاً لموقع "كوميك بوك" الأمريكي، صرح الأخوان في أكثر من لقاء حواري أحدهم مع موقع "برو بايبل" أنهما في أشد الشوق للعمل على فيلم "حروب سرية"، إذ أنهما يمتلكان تصوراً واضحاً لمدى ضخامة العمل.

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وقال جو روسو: "قرأت القصة المصورة في عمر الـ10 أعوام، وكانت تركز على جمع كافة الأبطال الخارقين، وهي أول قصة مصورة في ذلك الوقت تطرح هذه الفكرة، لذلك كان بالنسبة لي الأفضل على الإطلاق".

وأضاف: "أحببت أيضاً فكرة القصة القائمة على اضطرار الأشرار إلى التحالف مع الأبطال الخارقين، ويمنح الأشرار فرصة لعرض قصصهم، ولذلك يعتبر تنفيذ هذا العمل حلم بالنسبة لي".

وتابع جو روسو: "بالنسبة لي أظن أن هذا الفيلم سيكون الأضخم على الإطلاق، وهذا هو السبب في حماستي، فتنفيذ عمل أضخم من سلسلة أفنجرز هو طموح أحلم بتحقيقه".