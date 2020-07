"الشعوذة 3".. جريمة حقيقية غيّرت تاريخ أمريكا

تشتهر أفلام الرعب بتعدد أجزائها، لكن تظل السلسلة الأنجح على الإطلاق هي سلسلة أفلام الرعب "The Conjuring- الشعوذة"، إذ صدر لها 7 أفلام حتى الآن.

انبثق عن عالم "الشعوذة" 3 أجزاء أخرى، منها "Annabelle - آنابيل"، التي ارتكزت على الدمية الشريرة وحملت نفس الاسم، وجزء آخر عن الراهبة المخيفة The" Nun"، وأخيرًا وليس آخراً "The Curse of La Llorona- لعنة لا يورونا"، الذي صدر العام الماضي.

يعود صناع السلسلة في الجزء المقبل إلى أصولها الكلاسيكية، حيث يحتل أبطال السلسلة إد ولورين وورين صدارة المشهد في مغامرة خارقة جديدة.

موقع "راديو تايمز" الأمريكي، يستعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات حول الجزء الثالث من سلسلة "الشعوذة" (The Conjuring: The Devil Made Me Do It).





موعد طرح الفيلم

أعلنت شركة "وورنر بروس" الأمريكية طرح الفيلم في 11 سبتمبر/أيلول المقبل، ولكن من المحتمل تعديل موعد الطرح بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وحتى الآن لم تعلن الشركة عن تغيير موعد طرح الفيلم، لذلك يظل موعد عرضه ساري.





حبكة الفيلم

فيلم "الشعوذة 3"، هو أول جزء في السلسلة يحمل عنوان كامل منفرد، وهو "The Devil Made Me Do It- الشيطان جعلني أفعلها".

مثل الجزأين السابقين، من المتوقع أن يركز الجزء الثالث أيضاً على تحقيق شيطاني جديد يتولاه إد وزوجته لورين، يحاولان فيه فك ملابسات المس الشيطاني لعملائهم.

يخمن المعجبون أن القضية الجديدة التي سيتولاها الزوجين، ستكون قضية المجرم أرني تشيان جونسون، الذي أٌدين عام 1981 بتهمة قتل مؤجرة منزله، إلا أنه دافع عن نفسه متهماً الشيطان بارتكاب جريمته، في سابقة لم تحدث في تاريخ أمريكا، الأمر الذي أدى إلى اشتهار الجريمة إعلامياً باسم "الشيطان جعلني أفعلها".





وحسب توصيف الفيلم، تتناول أحداثه واحدة من أكثر القضايا إثارة في ملفات الزوجين، إذ تبدأ مع معركة من أجل روح طفل صغير، ثم تتطور الأحداث إلى شيء لم يسبق لهم رؤيته من قبل، وهو دفاع متهم عن نفسه بادعاء مس شيطاني تسبب في ارتكابه الجريمة.

ويتضمن الفيلم مفاجأة أيضاً وهو ظهور مستذئب ضمن أحداثه، وفقًا لتصريحات بطلة الفيلم فيرا فارميجا عام 2018.





أبطال الفيلم

من المؤكد عودة أبطال الفيلم فيرا فارميجا وباتريك ويلسون للقيام بشخصيتي لورين وإد، وابنتهما جودي "ستيرلينج جيرينس".

ينضم إلى الجزء الثالث قائمة من الوجوه الجديدة، منهم: الأيرلندي روايري أوكونور، الذي سيلعب دور المتهم أيرني، إضافة إلى روني جين بلفينس.