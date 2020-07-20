"الحارس القديم" يحطم أرقام نتفليكس القياسية

تضمنت قائمة عروض "نتفليكس" الأكثر مشاهدة في تاريخها فيلم "The Old Guard- الحارس القديم".

ونشرت الشبكة الأمريكية مؤخراً قائمة بأفلامها الأصلية الأكثر شعبية عبر تاريخها، في سابقة تحدث لأول مرة.

وشاركت مخرجة الفيلم جينا برنس-بيثوود الخبر السار عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر"، وعلّقت: "فيلم الحارس القديم في طريقه لتحقيق 72 مليون مشاهدة خلال 4 أسابيع فقط".





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ووفقاً لموقع "ذا بلاي ليست" الأمريكي، حطم الفيلم أرقام نتفليكس القياسية، إذ نجحت مخرجته في أن تصبح أول أنثى سمراء البشرة تحتل قائمة الأعلى مشاهدة.

وحتى الآن، لم تؤكد "نتفليكس" إذا كانت أرقام المشاهدات حقيقية، أم أنها تحسب من شاهدوا دقيقتين فقط من الفيلم من ضمن المشاهدات.

وتضمنت قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة فيلم "Extraction" للنجم كريس هيمسوورث، وفيلم "Murder Mystery" للنجمين آدم ساندلر وجينيفر أنيستون