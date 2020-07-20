شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 30 سنة.. عماد محرم يكشف كواليس فيلم العفاريت: بلية بنت مديحة كامل (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 30 عامًا من عرض فيلم العفاريت الذي أنتج في عام 1990، كشف الفنان عماد محرم من تكون ابنة مديحة كامل في الفيلم، حيث ظهر الفنان القدير في مقطع فيديو مع ابنته عبر تطبيق "تيك توك" متحدثًا عن الفيلم الذي شارك في بطولته مع النجوم عمرو دياب ومديحة كامل وهديل وسماح عاطف ونعيمة الصغير.

@sofy_moharam 3alshan elnasss tebatalll tes2allll ##fyp♬ original sound - sofy_moharam

وردا على سؤال ابنته حول ما إذا كانت بلية ابنة مديحة كامل في فيلم العفاريت أم لا، قال الفنان عماد محرم في أحدث ظهور له: "أنا مقدرش أقول لأن لو قولت احرق الفيلم، لكن طالما الفيلم من مدة.. عموما بلية بنت مديحة كامل".

Advertisements



الفنان عماد محرم (1)

وتدور قصة فيلم العفاريت حول اختطاف الابنة الرضيعة لكريمة مذيعة الأطفال الشهيرة من قبل تابع للكتعة التي تدير عصابة إجرامية للأطفال، ويلتقى الفنان عمرو دياب صدفة بالطفلة الصغيرة بعدما تكبر ويطلق عليها اسم "بلية"، ومن ثم تروي الطفلة إلى الفنان عمرو دياب أنشطة العصابة، فيتضامن مع ماما كريمة لإنقاذ الطفلة.



الفنان عماد محرم (2)

وفيلم العفاريت من انتاج عام 1990، وبطولة عمرو دياب ومديحة كامل وعماد محرم وهديل وسماح عاطف ونعيمة الصغير، ومن إخراج حسام الدين مصطفى وتأليف ماجدة خير الله.