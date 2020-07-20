شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة لـ سوسن بدر بـ"كات وشورت جينز" على أحد الشواطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول العديد من رواد منصات السوشيال ميديا، صورًا للفنانة سوسن بدر، لاقت تفاعلاً كبيرًا بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت مرتدية شورت جينز بالقرب من أحد الشواطئ خلال قضائها الإجازة الصيفية.



سوسن بدر

وظهرت الفنانة سوسن بدر في الصور المتداولة على السوشيال ميديا وهي مع أحد الشباب في صورة تذكارية مرتدية شورت جينز وكات، وصورة أخرى وهى تمسك كلبًا قرب أحد الشواطئ.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمتع فيه النجمة سوسن بدر، بإجازة الصيف على الشاطئ بإحدى المدن الساحلية برفقة أسرتها، ففي وقت سابق نشرت الفنانة الكبيرة صور سيلفى تجمعها مع حفيدتها الصغرى مايا، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وهما تضحكان فرحًا بالتنزه على الشاطى، وكتبت سوسن فى تعليقها على الصور: "وأخيرًا خرجنا.. أنا وحفيدتى الصغيره مايا على البحر".