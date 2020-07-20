شكرا لقرائتكم خبر عن إصالة عن إطلاق مسبار الأمل: عاشت إماراتنا العظيمة بأهلها وقادتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة أصالة عن سعادتها الشديدة لنجاح إطلاق مسبار الأمل الإماراتي الذي انطلق إلى سطح المريخ بعد تم تصميمه في مركز محمد بن راشد للفضاء.

وقالت الفنانة أصالة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مساء اليوم: "شكرًا يا عاصمة الفخر والسموّ.. شكراً يا وطن الحلم ويا أرض الأملّ.. شكراً شيوخنا العظام على هديّتكم الّتي ستتوارثها أجيال وأجيال.. شكراً كثيراً لأنّكم وحّدتمّ كلّ العرب على الفرح وعلى الفخر وعلى الإنتماء.. عاشت إماراتنا العظيمة بأهلها وقادتها وكلّ ذرّة تراب فيها.. مسبار الأمل".

وفي وقت سابق، أثار إطلاق "مسبار الأمل" بنجاح، ليبدأ رحلته إلى المريخ، ردود فعل كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، ومن مختلف دول العالم، حملت بمعظمها مشاعر الفخر والفرح بهذا الإنجاز، الذى يعتبر الأول من نوعه عربيا. وفق الإمارات اليوم.

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وعبر مغردون، من مواطنين ومقيمين على أرض الإمارات العربية المتحدة، على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عن مشاعر الفخر والحب والامتنان لهذا الإنجاز الذى سيكتب به، العرب بشكل عام والإمارات بشكل خاص، التاريخ.

وهنأ المغردون دولة الإمارات حكومة وشعبا على إتمام عملية إطلاق مسبار الأمل بنجاح وبدء رحلته نحو المريخ، واصفين هذا الحدث بـ "التاريخي" و"العظيم".

فقال أحد المغردين: "هنيئًا للإمارات هذا الإنجاز التاريخى العظيم"، وقال آخر: "مُبارك لدولتنا الحبيبة هذا الإنجاز التاريخي.. ألف مبروك للقيادة الإماراتية على نجاح إطلاق #مسبار_الأمل "

كما عبر مغردون عن مشاعر الفخر التى شعروا بها لحظة اطلاق المسبار، والتى وجدوا بها تحقيقا لحلم عربى طال انتظاره، فقالت إحدى المغردات: "كيف اعبر عن شعورى وافتخارى ودولتى عنوانها دولة اللا مستحيل.. وها قد أصبح الحلم حقيقة".