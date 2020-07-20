شكرا لقرائتكم خبر عن 270 مليون دولار تكلفة طلاق ويل سميث وزوجته بعد اعترافات الخيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن اعتراف الممثلة جادا سميث بخيانة زوجها النجم ويل سميث لم يوقف الشائعات حولهما، بل كان سببا أساسيا فى استمرارها، حيث نشرت مجلة National Enquirer، خبرا جديدا يزعم أن ويل سميث وزوجته جادا يستعدان لعمل إجراءات الطلاق والتي ستتكلف 270 مليون دولار.

الغريب أنه رغم نشر الخبر إلا أنه ليس هناك ما يؤكد أن ويل سميث وزوجته يتجهان للطلاق، وإلا لماذا ظهرا في البرنامج وتحدثا عن تفاصيل الخيانة، كما أن الزوجين قضا أجازة مؤخرا خارج البلاد، واتضح من خلال الأخبار التي نشرت أنهما تجاوزا الأمر، ما يشير إلى أن ما نشر عن الطلاق مجرد شائعة.

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وجلست المغنية البالغة من العمر 48 عامًا مع زوجها لإجراء محادثة حميمة في برنامجها على ‪Facebook ، ‪Red Table Talk وكشفت عن أن صداقتها تطورت مع أوجست قبل حوالي أربع سنوات، وفي نفس الوقت كان الزوجان يمران بوقت صعب وقد انفصلا، حسبما ذكر موقع جريدة ديلي ميل البريطانية.

وقرر الزوجان الحديث في الأمر بعدما نفيا مزاعم أوجست، وهي أن ويل أعطاه مباركة علي علاقة مع جادا، وأكدا أن زواجهما ليس تقليديًا وأنهما لديهما "شراكة حياة"، وقالا الزوجان إنهما مضطران للتحدث بصراحة لأنه كان هناك الكثير من الشائعات التي تدور حولهما.

وقالت بينكيت سميث إنها بدأت صداقة مع المغني قبل حوالي أربع سنوات ونصف، وأصبحت العلاقة أكثر من مجرد صداقة عندما زادت الخلافات بينها وبين سميث.