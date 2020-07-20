شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري لـ جمهورها: ‎كن الشخص الذي أردت أن تكون حين تكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هند صبري متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بصورة جديدة لها برفقة طفل مبتسم، موجهة رسالة جديدة إلى الجمهور قائلة: "‎كن الشخص الذي أردت أن تكون حين تكبر".



هند صبري

وفي وقت سابق، ظهرت النجمة التونسية هند صبري في جلسة تصوير جديدة لها بمظهر مختلف وبلوك أضاف لها الكثير من البراءة بعد اعتمادها على قصة شعر "ضفيرة" التي تشتهر بها الفتيات في فترة شبابهما وارتدت ملابس باللون الأبيض مع الكثير من الحلي المطلي باللون الذهبي.

وسرعان ما حصدت هند صبري الكثير من التعليقات على الصور التي ظهرت فيها تحت أشعة الشمس بميكاب بسيط للغاية ليبرز جمالها بشكل كبير.

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كانت النجمة التونسية هند صبري أبدت رأيها على قضايا التحرش، بعد إثارة الرأي العام المصري لقضية تحرش طالب بأكثر من 50 فتاة لابتزازهن من أجل اغتصابهن.

وقالت هند صبري في منشور لها عبر حسابه الشخصي: "في نطاق أوسع من قضية التحرش التي تشغل الرأي العام المصري والعربي هذه الأيام، أكاد أجزم أن معظم فتيات العالم العربي والعالم كله -ما عدا قلة محظوظة- تعرضن ولو مرة لتحرش لفظي أو جنسي وكتمن الواقعة خوفا من مجتمع غير عادل".

وأضافت هند صبري: "أنا فخورة بهذا الجيل من البنات الذي كسر حاجز الصمت، التحرش والعنف الجنسي عار على الذي يقترفه، لا عليك أنتى، شكرا لكل الفتيات اللاتي خرجن عن صمتهن من اجل كرامتهن ومن أجل كرامة الأخريات، وشكرا لكل الرجال المحترمين الذين يساندونهن".