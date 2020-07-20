شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحديد موعد عرضه في أغسطس.. تأجيل فيلم TENET لأجل غير مسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة Warner Bros، تأجيل فيلم TENET للمخرج العالمي كريستوفر نولان، لمرة آخري، لأجل غير مسمي، بعد ان تم تحديد يوم 12 أغسطس القادم لعرضه في صالات السينما العالمية.

وكان الفيلم قد تم تأجيله لعدم مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتم تحديد عده مواعيد سابقة لعرضه ولكن سرعان ما تم تأجيل عرضه عدة مرات حتى حصل على توقيت 12 أغسطس القادم وهو ما لم يكتمل بحسب ما أعلنت شركة الإنتاج منذ قليل.

وفي تصريحات نقلها صحيفة فاريتي، لـ توبي إميريش، رئيس مجلس إدارة Warner Bros، قال: “سنشارك تاريخ إصدار فيلم Tenet، قريباً في 2020 " ، مضيفاً "كانت أهدافنا طوال هذه الفترة هي ضمان أعلى احتمالات النجاح لأفلامنا مع الاستعداد أيضًا لدعم شركاء المسرح لدينا بمحتوى جديد بمجرد أن يتمكنوا من إعادة فتحه بأمان."

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العمل من بطولة آرون تايلور جونسون، روبرت باترسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، كارينا فيلفا، ديمبل كاباديا، جوناثان كامب، كاتي ماكابي.

وتدور أحداث الفيلم الجديد Tenet، فى إطار دراما وتشويق وأكشن، وسيكون من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، ولم تكشف الشركة المنتجة عن قصة العمل الجديد، ولكنه ملحمة حركية جديدة، ستدور حول التجسس الدولي والتطور.