شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يسأل متابعيه: اكمل دايت ولا آكل براحتي؟ والجمهور: كمل دايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد سعد متابعيه وجمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورا أثناء تناوله الطعام، لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، خاصة أنه وجه سؤالا لجمهوره قائلا :"سؤال بيموتني كل يوم ..اكمل دايت ولا اكل براحتي؟".



الفنان أحمد سعد (1)

وتفاعل الكثيرون مع الصور التي نشرها الفنان أحمد سعد، فيما علق عليه بعض المتابعين، فمنهم من قال :"كل براحتك" وأخرى قالت :"هو إحنا بتوع دايت.. كل براحتك"، وأخر قال :"كله رايح".

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الفنان أحمد سعد (2)

على صعيد آخر، قرر النجم أحمد سعد طرح ألبومه الجديد خلال الأشهر القليلة المقبلة قبل انتهاء العام الجارى، حسبما أكد لـ"الخليج 365"، موضحا أنه يتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، ومنهم من يتعاون معهم لأول مرة ويحمل عدد من الأغانى المتنوعة ومنها الرومانسى والحزين والشعبى، وأضاف سعد أن فترة غيابه ليس له شأن فيها، حيث أنه يعتمد دائما على الكيف، وليس الكم فى أعماله بالإضافة إلى الظروف التى يمر بها فى كل فترة.



الفنان أحمد سعد (3)

ومن ناحية أخرى ينتظر النجم أحمد سعد ومطرب المهرجانات حسن شاكوش طرح أغنية "100 حساب"، خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تحدث الأغنية ردود فعل إيجابية خاصة بعد الاهتمام الذى نالته بعد طرح البرومو الخاص بها، والأغنية من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى، وجاء توقف طرح الأغنية بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم طرح شاكوش أى أغانى جديد إلا بعد حل أزمته مع النقابة.