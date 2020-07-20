شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية خاصة لتليفزيون ”الخليج 365” تبرز أول تسجيل صوتي لسما المصرى بعد حكم حبسها 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرقت التغطية الموسعة لتليفزيون الخليج 365 إلى مناقشة عدة موضوعات في مختلف المجالات، ومن بينها انفراد الخليج 365 بأول تصريح إعلامى لـ سما المصرى، بعد صدور حكم بحبسها 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، وذلك بعد أن قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة سما المصرى، لاتهامها بقضية جديدة بالتحريض على الفسق والفجور، لجلسة 27 يوليو الجارى.

وجاءت رسالة سما المصرى بالاعتذار باكية لجمهورها ومتابعيها، مستطردة " أنا بعتذر للناس كلها على كل اللى حصل، أنا مكنش قصدى حاجة خالص من الفيديوهات دى، ولا كان عندى نية وحشة فيها خالص، كل اللى حصل أن أنا كنت فاكرة أنى بعيش حياتى عادى جداً على السوشيال ميديا زى زى باقى الناس، مكنتش أعرف أن فيديو إن أنا بعوم فيه فى حمام السباحة هيعملى مشاكل أوى كده، ويقول للناس متزعلوش منى، وجمهورى متزعلوش منى، وإن شاء الله ربنا يفكها عنى وعن كل واحد مضايق، وياريت تفضلوا فاكرينى وشكراً"

وكان ”الخليج 365” قد حصل على نص قرار إحالة النيابة العامة لـ"سما المصرى"، فى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية، والتى تنظر أمام محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، والتى من المقرر لها غداً الاثنين كأولى جلسات المحاكمة.

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وكشفت أوراق الإحالة من النيابة العامة، للمحكمة الاقتصادية، والتى حصل ”الخليج 365” على نسخة منها، أنه فى 2 يوليو 2020 أمر رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، بإحالة المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن، والشهيرة بـ"سما المصرى"، للمحكمة الاقتصادية.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمة لأنها فى غضون الفترة من ديسمبر 2019 حتى أبريل 2020، بدائرة قسم الأزبكية، بمحافظة القاهرة، نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب" مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن "سما المصرى" فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء العام، بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب"، على النحو المبين فى تحقيقات القضية، ونشرت عدد من الفيديوهات الخادشة للحياء العام.

كما أعلنت المتهمة من خلال حساباتها الشخصية الثلاثة "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب" دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن بثت مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية.

وأضح أمر الإحالة أن المتهمة اعتدت على المبادئ العامة والقيم الأسرية للمجتمع المصرى، بنشر مقاطع مصورة لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب"، تغرى بمفاتنها فى ظل عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية تبديها، على النحو المبين فى التحقيقات.