شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على رزق ينضم للوجه الآخر ويستأنف "خيط حرير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان محمد علي رزق لفريق عمل مسلسل " الوجه الآخر"بطولة ماجد المصرى، كما استأنف تصوير دوره في مسلسل "خيط حرير "مع مى عز الدين الذى يجسد فيه دور طبيب، ولقد عبر محمد علي عن سعادته للتعاون الاول مع مى عز الدين هى والفنانة سوسن بدر في هذا المسلسل.

وكتب رزق، عبر حسابه على فيسبوك: "زمان أول مسرحية احترافية فى حياتى كانت الإسكافى ملكاً سنة 2007.. وكانت صورتى على الأفيش مش باينه، كنت بقف قدام الأفيش ده وأقول بكره أعمل مسرحية بطولة وإن شاء الله تكون إخراج أستاذى خالد جلال ويا سلام لو على القومى".

وأضاف رزق: "تلف السنين وبعد 13 سنة أعمل مسرحية مع أستاذ خالد وتتعرض وتتصور على المسرح القومى وأكون البطل فيها زى ما تمنيت، شكراً أستاذى خالد جلال إنك ساعدتنى على تحقيق حاجة كنت بحلم بيها"، مختتما: "اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك".

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ويذكر أن خيط حريراستأنف تصويره منذ ايام بعد توقف 4 أشهر، حيث أوقف صناعه التصوير فى شهر مارس الماضى، وخرج من العرض فى شهررمضان بسبب ضيق الوقت وصعوبة الانتهاء منه فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، ليتم تأجيله على أن يتم تحديد موعد عرضه بعد الانتهاء من تصويره .

مسلسل خيط حير" يشارك فى بطولته إلى جانب مى عز الدين كلاً من محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مى سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر.