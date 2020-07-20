شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يهنئ أمير كرارة بوصوله لـ2 مليون متابع على تويتر: "سبقتك يا ضي عيني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقة كوميدية، حرص الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه بموقع تويتر، على تهنئة النجم أمير كرارة بمناسبة وصول عدد متابعيه إلى 2 مليون، قائلاً: "سبقتك ياضي عيني، بس أنت هتعدينى"، ورد كرارة قائلاً: "ياعم صلاح أنت فوق الكل ياحبيبي".



صلاح عبد الله وأمير كرارة عبر تويتر

وكان احتفل النجم أمير كرارة، بوصول عدد متابعيه على حسابه الرسمى بتويتر، لـ2 مليون متابع، موجها الشكر لجمهوره وقال كرارة فى تغريدة غير حسابه الرسمى بتويتر :" شكرا لـ 2,000,000 واحد متابعني علي تويتر وبتمنى أكون دايما عند حسن ظنكم، شكرا لـ2 مليون متابع".

ويقضى الفنان أمير كرارة الإجازة الصيفية على أحد الشواطئ، حيث حرص على مشاركة متابعيه وجمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورًا له خلال قضائه العطلة الصيفية، حيث نشر عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي بالموقع الاجتماعي، صورتين أحدهما برفقة أشرف عميرة.

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ومن ناحية أخرى يتعاون أمير كرارة مع النجم أحمد السقا فى مسلسل "نسل الأغراب" للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية، حيث تقابلا سوياً فى السينما من خلال فيلمي "هروب اضطرارى" و"حرب كرموز".

"نسل الأغراب" قصة وسيناريو وحوار وإخراج محمد سامى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل ، ليبدأ أمير كرارة، فى تغيير جلده بعد مرور 4 سنوات، ليقدم لأول مرة شخصية صعيدية فى الدراما، لتكون محطة جديدة فى حياته الفنية.

أمير كرارة سيظهر بشكل مختلف عما تعود عليه الجمهور، إذ إن شخصيته فى مسلسل "نسل الأغراب" ستكون مفاجأة كبيرة للجمهور، لاسيما أن كرارة معروف بوسامته وأناقته ، ولكن فى "نسل الاغراب" سنشاهد كرارة بالجلابية الصعيدى والعمة، لتكون خطوة جديدة فى تغيير "الميرى".

يشار إلى أن أمير كرارة قدم ملحمة وطنية بمسلسل الاختيار، وعرض فى شهر رمضان الماضى، محققا نجاحا ساحقا، وشارك فى بطولته أحمد العوضى، محمد إمام، آسر ياسين، صلاح عبد الله، محمد رجب، أحمد وفيق، ماجد المصرى، وعدد آخر من الفنانين، تأليف باهر دويدار، وتناول العمل قصة حياة أسطورة الصاعقة الشهيد أحمد منسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة فى شمال سيناء.