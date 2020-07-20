شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضي يشارك متابعيه بلقطات من تدريباته على الملاكمة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد العوضي، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو جديد اثناء تدريباته على لعبة "الملاكمة" التي يواظب عليها الفترة الأخيرة، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وظهر العوضي، في الفيديو الذي نشر من قليل، وهو يقوم بالتدريب على الملاكمة، مما دفع متابعيه وجمهوره على التساؤل عن دوره الجديد الذي سيظهر فيه مقارنة بتلك التحضيرات القوية.

وحرص العوضى على إبداء رأيه في فضح العلاقات الشخصية، خاصة بين من كانوا مرتبطين بعلاقات زواج قبل أن تتعرض تلك العلاقات للانفصال والفسخ مما يترتب عليه فضائح في بعض الأحيان، حيث كتب العوضي عبر حسابه على facebook: "والله يا جماعة هو بعيد عن مين خان مين ومين خانت مين. هو أصلا فكرة إنك تفضح علاقة أنت كنت فيها هو شئ في منتهي القذارة وعدم التربية.. يعني كنت في علاقة وطلع وحش راح لحاله... حلو أديك متهني معاه..لكن إنك تطلع (ي) وتقول أسباب الانفصال حاجة قذرة جدا الصراحة".

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الفنان أحمد العوضي لم يتطرق لأية أسماء خلال حديثه على موقع فيس بوك، ولكن بعض المتابعين ظنوا أنه يشير إلى حادث انفصال الفاشنيستا الكويتية روان بن حسين وذلك بعدما أعلنت أن انفصالها جاء إثر خيانات زوجها لها مما أصابها بفيروس جنسي، وهو الأمر الذى أثار ضجة كبيرة على السوشيال ميديا.