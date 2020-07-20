محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
احتفلت الفنانة البحرينية أبرار سبت، بعقد قرانها على شخص من خارج الوسط الفني.
واقتصر الحفل على الأهل والأصدقاء فقط، تزامنا مع الإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا.
ونشرت أبرار، صورة مع عريسها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحمد لله يا رب.. كان ودي احتفل بعقد قراني مع أهلي وأحبابي، لكن بسبب جائحة كورونا اقتصر الموضوع على عائلتي الصغيرة".
كما طرحت أسرار، فيديو آخر لحفل عقد قرانها، وعلقت: "شكرا من القلب لجعل يومي أجمل".
وعلى جانب آخر، حصل برنامج "إم بي سي تريندينج" على الكواليس الكاملة لعقد قران أبرار على عريسها.
كانت هذه تفاصيل خبر أبرار سبت تحتفل بعقد قرانها.. وتعلق: "كان ودي احتفل مع أهلي " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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