أبرار سبت تحتفل بعقد قرانها.. وتعلق: "كان ودي احتفل مع أهلي "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

احتفلت الفنانة البحرينية أبرار سبت، بعقد قرانها على شخص من خارج الوسط الفني.

واقتصر الحفل على الأهل والأصدقاء فقط، تزامنا مع الإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا.

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ونشرت أبرار، صورة مع عريسها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحمد لله يا رب.. كان ودي احتفل بعقد قراني مع أهلي وأحبابي، لكن بسبب جائحة كورونا اقتصر الموضوع على عائلتي الصغيرة".

كما طرحت أسرار، فيديو آخر لحفل عقد قرانها، وعلقت: "شكرا من القلب لجعل يومي أجمل".

وعلى جانب آخر، حصل برنامج "إم بي سي تريندينج" على الكواليس الكاملة لعقد قران أبرار على عريسها.