هبة مجدي تنفي امتلاكها حساب على تويتر وفيسبوك وتطلب من جمهورها المساعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ هاني صابر :

قالت الفنانة هبة مجدي، إنها لا تملك سوى حساب على موقع إنستجرام، ولا تملك أية حسابات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت هبة مجدي بمقطع فيديو نشرته عبر إنستجرام: "مساء الخير يا جماعة، يا رب تكونوا كلكم بخير.. أنا حابة أقول حاجة مهمة جدا لكل الناس اللي بتابعني.. معنديش أي حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي غير إنستجرام بس.. يعني معنديش فيسبوك ولا تويتر ولا تيك توك ولا سناب شات".

وأضافت: "عندي إنستجرام بس اللي بتواصل بيه مع كل الناس،أي حد يشوف حساب مش بتاعي على مواقع التواصل الإجتماعي ياريت يعمل ريبورت".

يذكر أن هبة مجدي، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل"فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.