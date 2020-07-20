ديانا حداد لخادم الحرمين الشريفين: "خطاك الشر يا أبو فهد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، على الدعاء بالشفاء للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، بعد دخوله المستشفى اليوم الإثنين

ونشرت ديانا، صورة الملك سلمان، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، وعلقت: "الملك ملك القلوب، خطاك الشر يا أبو فهد، ربي يحفظك وتقوم بالسلامة".

.يذكر أن، الديوان الملكي السعودي، أعلن عن نقل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض لإجراء بعض الفحوصات