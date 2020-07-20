محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرصت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، على الدعاء بالشفاء للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، بعد دخوله المستشفى اليوم الإثنين
ونشرت ديانا، صورة الملك سلمان، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، وعلقت: "الملك ملك القلوب، خطاك الشر يا أبو فهد، ربي يحفظك وتقوم بالسلامة".
.يذكر أن، الديوان الملكي السعودي، أعلن عن نقل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض لإجراء بعض الفحوصات
كانت هذه تفاصيل خبر ديانا حداد لخادم الحرمين الشريفين: "خطاك الشر يا أبو فهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.