فيديو | لطيفة تطرح "رد الباب وغرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
طرحت المطربة التونسية لطيفة أغنيتها الجديدة "رد الباب وغرب"، اليوم، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".
روجت لطيفة للأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"رد الباب وغرب لا تجيني لا تقرب، اسمعوا أغنيتي الجديدة رد الباب وغرب دلؤتي على قناتي الرسمية على اليوتيوب".
يشار إلى أن لطيفة طرحت مؤخرًا أغنية تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتى صورتها على طريقة فيديو كليب، وهى من كلمات ياسين الحمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلسى.
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