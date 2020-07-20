بسبب التحرش.. ليلى علوي تطالب الفتيات باللجوء للقانون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
طالبت الفنانة ليلى علوي الفتيات عند تعرضهن للتحرش باللجوء للقانون والمجلس الوطني للمرأة.
وكتبت الفنانة ليلى علوي تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :"أنا أشجع أي فتاة تتعرض للمضايقة على الدفاع عن نفسها وتستخدم القانون وتتوجه للمجلس الوطني للمراة، الذي سيقدم لها الدعم الكامل".
يُذكر أن ليلى علوي تنتظر طرح فيلمها الجديد "التاريخ السري لكوثر" إخراج محمد أمين، ويشارك في بطولته زينة وأحمد حاتم.
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