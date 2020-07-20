أفنان جمال: تقليدي لـ سعاد حسني حاز علي إعجاب علي بدرخان

كشفت الفنانة الواعدة أفنان جمال، عن بدايتها مع ورش التمثيل وذلك عندما كانت طالبة في كلية الحقوق.

وقالت افنان أن الموضوع بدأ عندما التحقت بكلية الحقوق ولم أشعر في السعادة في البداية وكنت أريد تقديم شيء مختلف بعيدًا عن مجال دراستي ووقتها رأيت إعلان ورشة تمثيل للدكتور علي

بدرخان فقررت أن أذهب وأخوض التجربة.

وأضافت افنان كانت لدي رهبة في البداية، قدمت مشهد من فيلم الزوجة الثانية، و مشهد لفاطمة والتي قامت بدورها الفنانه سعاد حسني و قامت به بطريقة مختلفة.

Advertisements

وتابعت افنان: المشهد حظي على إعجاب دكتور

علي بدرخان خاصة أنني لم أقلد سعاد حسني، وحصلت على إعجابه بعد هذا المشهد وبعد ذلك قررت أن أركز في الأمر.

وواصلت حديثها التحقت بورشة مروة جبريل بعد ذلك ونجحت كثيرا في تدريبي وبعد ذلك التحقت بورشة الدكتورة إيمان يونس حتى أتعلم كيفية ضبط صوتي وبعد ذلك درست مع فيدرا وتعرفت من خلالها على مدارس التمثيل المختلفة وهي مايزنر وأدلر ولابان وستانسلافسكي.