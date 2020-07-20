فيديو .. هدى سعد تطرح أحدث أغانيها "قد بيها" على يوتيوب

طرحت النجمة المغربية هدى سعد بعد غياب عن الساحة الغنائية، أغنية جديدة تحمل إسم "قد بيها"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

أغنية "قد بيها" من كلمات وألحان هدى سعد، فيما عاد التوزيع الموسيقي لـ أسامة سامي، وكالعادة إعتمدت هدى على لون مغربي شبابي مثل أعمالها

السابقة.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة هدى سعد أغنية " الرجا فالله "، وطرحتها خلال فترة الحجر الصحي لتكون بمثابة رسالة شكر لجنود الصف الأول المحاربين لـفيروس كورونا المستجد (Covid 19).