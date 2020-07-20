سـوسـن بـدر بإطلاله شبابية من الساحل الشمالي

شاركت النجمة الكبيرة سوسن بدر جمهورهابصورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت "سوسن" في الصورة أثناء قضائها عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي مرتدية فستان أزرق طويل ملئ بالألوان الزاهية، معلقة، قائلة: "مثلما يعود النهر إلى البحر هكذا

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يعود عطاء الإنسان إليه".

يذكر أن الفنانة سوسن بدر شاركت في الماراثون الرمضاني المنقضي، من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، شريف

منير، كريم فهمي، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.

مسلسل "ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفناة ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأه وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.

