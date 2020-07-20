فيديو .. أحمد فلوكس معلقاً على مدرب رقص: شايفين الإسفاف اللي وصلنا ليه

نشر الفنان أحمد فلوكس، مقطع فيديو جديد، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر في الفيديو رجل كبير يرقص ويعلم بعض الفتيات الرقص، معلقاً "فلوكس"

على الفيديو قائلا: " شايفين الإسفاف اللي وصلنا ليه البيه بيرقص بالنضارة عادي من غير ما يقلعها عليه العوض في الرجالة ".

يذكر ان الفنان أحمد فلوكس، قد شارك مؤخراً في بطولة فيلم "الممر" مع النجم أحمد عز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، أحمد رزق، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.