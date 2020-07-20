الموت يفجع ميار الببلاوي في وفاة شقيقها

فجع الموت الفنانة ميار الببلاوي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد وفاة شقيقها علاء الببلاوي.
وأعلنت ميار وفاة شيقيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث صرحت قائلة: توفى إلى رحمه الله أخويا الغالى علاء هموت عليك يا نور عين أختك يارب الصبر من عندك إنا لله وإنا إليه راجعون.
ثم نشرت بعدها بساعات قليلة صورته، وعلقت عليها قائلة: معرفش أنكهتسيبنى أوام كده كسرت ضهرى وقلبى يا قلب أختك يارب صبرني.
كما طلبت ميار من متابعيها أن يدعو إلى شقيقها، قائلة: أدعو لأخى علاء فإنه الآن يسأل اللهم ثبته عند سوال الملكين ومد له فى قبره مد البصر وهون عليه ضمه القبر يا حنان يا منان.
يذكر أن الفنانة ميار الببلاوي شاركت سابقًافي بطولة مسلسل آه من حوا، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل فهمي عبدالحميد، وبطولة كل من مادلين طبر، رحاب الجمل، شيماء عباس، سميرة عبدالعزيز، عايدة غنيم، بهجت عدلي، حمدي حفني، حسن عثمان، سمير حكيم، تغريد فهمي، نادية العراقية، حسام فارس، محمد أحمد ماهر، عبدالحميد سند، طارق صبري، سيد جبر، محمد فريد، منى ممدوح، سعيد صديق، رانيا فتح الله، ليندا فهمي، أشرف طلبة، حسام الجندي، كريم الحسيني، عبدالله الكاتب، منال سلامة، مصطفى درويش، شادية عبدالحميد، عصام الشويخ، ليلى صدقي، وفاء سالم.
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