بـالفيديو .. هبه مجدي توضح حقيقة الحسابات المذيفة

نشرت الفنانة هبة مجدى مقطع فيديو جديد لها، عبر حسابها الرسمى على تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهرت "مجدي" في الفيديو توضح حقيقة وجود اي حسابات لها علي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلنت عدم وجود ايحساب رسمي لها سوي حسابها الرسمي موقع "انستجرام"، معلقة على الفيديو: "بيان هام".
شاهد الفيديو..
يذكر ان الفنانة هبه مجدي، قد شاركت في الماراثون الرمضاني المنقضي منخلال مسلسل "فرصة تانية"، من بطولة كلاً من ياسمين صبرى، أيتن عامر، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.
ودارت أحداث المسلسل في إطار رومانسى إجتماعى حول كيفية إستغلال الإنسان للفرصة الثانية.
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