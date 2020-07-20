60 سنة تليفزيون إبداع لا ينسى

«النادى الدولي» و«أوتوجراف» و«عالم الحيوان» و«عالم البحار» و«أحاديث الشيخ الشعراوى» و«اخترنا لك» أبرز البرامج

سهير الإتربى.. أحمد سمير.. سمير صبرى.. محمود سلطان.. ملك إسماعيل.. نجوى إبراهيم.. محمد لطيف.. إعلاميون فى دائرة الخلود

يمر اليوم 60 عامًا على افتتاح التليفزيون المصرى وانطلاق إرساله بشكل رسمى، حيث بدأ الافتتاح فى السادسة مساء يوم 21 يوليو عام 1960 بخطاب الرئيس جمال عبدالناصر فى مجلس الأمة.

القلم يعجز على ما فعله التليفزيون المصرى، لا تكفى مجلدات لسرد تأثير التليفزيون على المجتمع بشكل عام فى جميع النواحى اجتماعيًا وسياسيًا وفنيًا ورياضيًا، كان بحق مرآة للمجتمع.

ولا ننسى بالطبع رائد التليفزيون المصرى وصاحب الفضل الأول فى إنشائه الراحل العظيم الدكتور محمد عبدالقادر حاتم، وهو من أوحى للرئيس الراحل جمال عبدالناصر فكرة إنشاء التليفزيون فى مصر واستغرق بناء المبنى عامين فقط.

تحدث فى هذا التقرير عن أبرز البرامج والمذيعين والمذيعات فى تاريخ التليفزيون المصرى ومدى تأثيرها فى المجتمع وليعلم الجميع أن التليفزيون كان بمثابة الجامعة التى تخرج فيها نجوم الإعلام العربى.

فى البداية لا ننسى رواد التليفزيون سعد لبيب وتماضر توفيق وهمت مصطفى وعبدالسلام النادى وسهير الإتربى وطارق حبيب وسمير صبرى ومنيرة الكفافى ومحمود سلطان وأحمد سمير وسلمى الشماع وسهام صبرى وسلوى حجازى وزينب سويدان وسناء منصور ويوسف شريف رزق الله والدكتورة درية شرف الدين وزينب الحكيم وسوزان حسن ونادية حليم وسمير التونى وجمال الشاعر وعبدالرحمن على وفريال صالح ونجوى إبراهيم وفريدة الزمر وحسن حامد والدكتورة رتيبة الحفنى والدكتور مصطفى محمود وحامد جوهر وسهير شلبى وأحلام شلبى وملك إسماعيل والكابتن لطيف وفايز الزمر.. كل هذا على سبيل المثال وليس الحصر.

أما عن أشهر البرامج فى تاريخ التليفزيون فهى كثيرة للغاية ومن الصعب حصرها ونحاول فقط إلقاء الضوء على أبرزها:

«النادى الدولى» أحد أشهر البرامج وأنجحها فى تاريخ التليفزيون استمر عرضه 8 سنوات متصلة من عام 1970 حتى 1978، تقديم الإعلامى الأشهر سمير صبرى، وكان هذا البرنامج «توك شو» من

النوع الضخم استضاف أبرز الشخصيات فى مصر فى تلك الحقبة وارتبط بملايين المصريين ومازال عالقًا فى الأذهان حتى الآن.

«أوتوجراف» تقديم الإعلامى الراحل طارق حبيب، برنامج حوارى على أعلى مستوى، ضيوفه جميعهم سوبر ستار نذكر منهم: محمد عبدالوهاب وأحمد رامى وجيهان السادات ويوسف وهبى ويوسف السباعى وعبدالحليم حافظ وصلاح جاهين.

«نجمك المفضل» تقديم الإعلامية الرائعة ليلى رستم وكانت تستضيف نجوم الفن وأبرزهم، وكانت تحاورهم بحضور مجموعة من المشاهدين وكان التسجيل يتم فى أحد مسارح التليفزيون.

«جولة الكاميرا» تقديم هند أبوالسعود وكان هذا البرنامج متخصصًا فى عرض مشاهد وأفلام قصيرة لكل ما هو طريف وغريب فى العالم.

«عالم الحيوان» تقديم الإعلامى الكبير الراحل محمود سلطان واستمر عرضه لسنوات طويلة، حيث كان يذاع عقب صلاة الجمعة أسبوعيًا، وكان يستعرض حركة الحيوانات فى الغابات فى كافة أنحاء العالم.

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ومن ينسى أحاديث الشيخ الشعراوى يوم الجمعة من كل أسبوع، ومازال يذاع حتى الآن.

«لو كنت المسئول» تقديم الإعلامية الراحلة سهير الإتربى كان يعرض فى أوائل الثمانينيات، وكان هذا البرنامج يواجه كل مسئول بمنتهى العقلانية بعيدًا عن الصخب الإعلامى.

«كاميرا 9» تقديم الإعلامية الراحلة أمانى ناشد وكان يستضيف كافة النجوم والمسئولين ويتابع الأحداث أسبوعيا، بالطبع تمكنت الإعلامية أمانى ناشد فى إنجاح البرنامج واستمراره حتى رحيلها عام 1980.

«اخترنا لك» تقديم مجموعة من نجمات التليفزيون: فريال صالح ونجوى إبراهيم وفريدة الزمر، استمر عرضه على الشاشة لأكثر من 25 عامًا، كان هذا البرنامج مخصصًا فى عرض أحدث المنوعات الأجنبية.

«الموسيقى العربية» تقديم الدكتورة رتيبة الحفنى، وكان يقدم لعدة سنوات عرض لأجمل أصوات فرقة الموسيقى العربية.

«عالم البحار» تقديم الدكتور حامد جوهر، وكان يقدم أسبوعيا العجائب فى عالم البحار والأسماك النادرة المنتشرة

فى شواطئ العالم والمحيطات.

«الكاميرا فى الملعب» الذى كان يعرض على شاشة القناة الثالثة، بدأ تقديمه الراحل قطب عبدالسلام وبعده مصطفى عبده نجم مصر والنادى الأهلى، هذا البرنامج تم تقليده على كافة الفضائيات وبدأ عرضه فى حقبة الثمانينيات.

«عصافير الجنة» تقديم الإعلامية الراحلة سلوى حجازى، عندما تشاهد هذا البرنامج تشعر بأن المذيعة طفلة من فرط براءتها، رحلت سلوى حجازى فى فبراير 1973، ولا ننسى ماما نجوى إبراهيم وبقلظ وسينما الأطفال تقديم عفاف الهلاوى.

«فكر ثوانٍ واكسب دقايق» تقديم نجوى إبراهيم وحقق نجاحًا هائلاً، أولى حلقاته أذيعت فى ربيع عام 1983 وكانت عن سجين يعود لأهله بعد سجنه 15 عامًا، برنامج كسر الدنيا بمعنى الكلمة وحلقة أخرى نادرة لرجل بسيط طلب لقاء الرئيس الراحل حسنى مبارك وبالفعل قابله الرئيس وأذيعت الحلقة، الرئيس الراحل مبارك مع نجوى إبراهيم والرجل البسيط.

لا ننسى مراحل تطور التليفزيون المصرى بدأ بقناة واحدة عام 1960 من السادسة مساء حتى منتصف الليل تقريبا وبدأ إرسال القناة الثانية عام 1961، ولا ننسى بالطبع دور صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق فى تعدد القنوات واستحداث قطاعات جديدة وإنشاء مدينة الإنتاج الإعلامى والقناة الثالثة بدأ بثها فى أكتوبر 1986.

وتوالى إنشاء القنوات المحلية الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، وفى عام 1998 تم إنشاء قطاع القنوات المتخصصة برئاسة حسن حامد وتم إنشاء العديد من القنوات المتخصصة منها قنوات الدراما والرياضة والسينما والطفل والثقافة.

لا ننسى أن التليفزيون ساهم بقوة فى زيادة شعبية كرة القدم ورائد التعليق الراحل محمد لطيف منذ عام 1960، ناهيك عن الدراما التى ساهمت بقوة فى تشكيل وجدان الملايين فى مصر والعالم العربى وذلك منذ حقبة الستينيات، عشرات المسلسلات بل مئات مازالت عالقة فى وجدان الملايين نذكر منها على سبيل المثال: «بنت الحتة، الكنز، أشجان، أبدا لن أموت، فرصة العمر، أحلام الفتى الطائر، أبنائى الأعزاء شكرًا» حتى وصلت لمرحلة القمة فى مسلسلات: «دموع ُى عيون وقحة، رأفت الهجان، ليالى الحلمية، أم كلثوم، نصف ربيع الآخر، لن أعيش فى جلباب أبى، أخو ابنات، الوتد، هو وهى».

كبار السن لا ينسون أبدا الأيام والليالى الخوالى عندما كانت تذاع حفلات عبدالحليم وأم كلثوم وأباطرة الطرب على الهواء خاصة فى حقبتى الستينيات والسبعينيات كانت الحفلات تستمر حتى الفجر.

كانت هذه مجرد إطلالة على تاريخ التليفزيون المصرى فى عيده الستين ليعلم الجميع أنه مهما تعددت الفضائيات يبقى التليفزيون المصرى المعلم والرائد بحق بعيدًا عن أى مزايدات أو مهاترات.