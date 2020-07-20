مـحمود العسيلي يشارك جمهوره صورة برفقة والدته



شارك الفنان محمود العسيلي جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر "العسيلي" في الصورة برفقة والدته، معلقًا عليها :"البركة كلها ست الكل ".



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وكان قد أحيا النجم محمود العسيلي أولى حفلاته الاونلاين علي جميع منصات التواصل الاجتماعي، والذي يعد الحفل الاول ضمن مجموعه حفلات "من البلكونه" الذي يتم بثها اونلاين عبر

مواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على الجمهور من تفشي فيروس كورونا المستجد

وظهر الحفل في شكل مبهر من ناحية الديكورات والإضاءة التي تم تصميمها علي شكل البلكونة الذي من المقرر أن يقف عليها العديد من نجوم الغناء خلال الفترة القادمة.

