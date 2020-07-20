عـزيز الشافعي يحتفل بوصول "عدى الكلام" لـ 10 مليون مشاهدة

احتفل الملحن عزيز الشافعي بتحقيق أغنيته "عدى الكلام" للفنان المغربي سعد لمجرد ملايين المشاهدات بعد مرور أيام من طرحها على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب". وكتب "الشافعي" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" في 4 أيام 10 ملايين مشاهدة". بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" في 4 أيام 10 ملايين مشاهدة". كما تصدرت الأغنية قائمة التوب 5 على تطبيق انغامي فى مصر والمغرب، وهي من كلمات امير طعيمة والحان عزيز الشافعي وتوزيع توما. والمغرب، وهي من كلمات امير طعيمة والحان عزيز الشافعي وتوزيع توما. واحتفالا بطرح الأغنية وتصدرها قائمة التوب 5 على انغامي قام سعد لمجرد بمشاركتها مع متابعيه عبر ستورى من إنستجرام أنغامي وعبر من خلاله عن حبه وشكره لمنصة أنغامي.



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