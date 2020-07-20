لهذا السبب .. فين ديزل يشكر جمهوره وذا روك يهنئه بعيد ميلاده

وجه النجم العالمي فين ديزل، رسالة شكر إلى جميع محبيه وزملائه الذين هنئوه بعيد ميلاده، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وصرح فين ديزل، قائلًا: شكرًا لكم على الدعوات الرائعة بمناسبة عيد ميلادي .. كل الحب لكم دائمًا. كل الحب لكم دائمًا. Advertisements كما هنأه النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ ذا روك، بعيد ميلاده قائلًا: عيد ميلاد سعيد يا أخي .. أنت تعرف بالفعل أن Mama J تكسر القيثارة ولديك عيد ميلاد لعيد جونسون فام قادمًا في طريقك. طريقك. يذكر أن النجمين العالميين فين ديزل، ودوين جونسون شاركا مؤخرًا في بطولة الجزء السابع من فيلم The Fast and the Furious، والفيلم من تأليف كريس مورجان، وإخراج جيمس وان، وبطولة كل من فين ديزل، بول ووكر، دجيمون هونسو، جيسون ستاثام، ميشيل رودريجيز، جوردانا برويستير، توني جا، لوداكريس، دواين جونسون، تيريس جيبسون، كيرت راسل، إيجي أزيليا، جال جادوت، جون سيناتمبو، اليزابيث دافيدوفيتش.

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