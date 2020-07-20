تراند اليوم : تعرّف علي نجوم فريق”Les Petits Chats”.. أتفرج

بواسطة ميرت

نجوم فريقLes Petits Chats : عمر خيرت (درامز)، عمر خورشيد (جيتار) ، عزت أبو عوف (أورج)

في الستينات من القرن الماضي، انطلقت أولى حفلات فرقة موسيقية ضمت في بدايتها 5 شباب يعشقون الموسيقى، ويحلمون بالوصول إلى الجمهور المصري، بإعادة تقديم أشهر الأغاني الأجنبية باللغة العربية، وحملت الفرقة اسم “Les Petits chats”.

ذاع صيت الفرقة في السبعينات، وحققت نجاح كبير وانضم إليها وجوه جديدة، قبل أن يفترقوا في منتصف التسعينات، وبعد مرور السنوات قرروا العودة بحفل غنائي في عام 2010، ليقرر المخرج شريف نخلة استغلال تلك العودة ويصنع فيلمه الوثائقي عن الفرقة، ويحمل نفس اسم الفرقة “القطط الصغيرة”.

الفيلم طُرح بدور العرض السينمائية في الأسبوع الماضي، وأقيم له عرضا خاصا شهد حضور أعضاء الفرقة وفي مقدمتهم الفنان عزت أبو عوف، وجدي فرانسيس، وعدد كبير من الفنانين “خالد أبو النجا، عمرو واكد، مها أبو عوف، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، رمزي لينر، كريم قاسم، ونبيل عيسى”.

ونعرض اليوم 10 صور نادرة، لأعضاء الفرقة ومن بينها صورة للموسيقار عمر خيرت والذي كان يلعب على آلة الدرامز، الفنان عزت أبو عوف على الأورج، عازف الجيتار عمر خورشيد، الموسيقار هاني شنودة، بيرج أندرسيان، وجدي فرانسيس “مؤسس الفرقة”، وفريدي رزق.

مع بدايته حقبة السبعينيات انتشرت العديد من الفرق الموسيقية في مصر، وكان لكل من تلك الفرق طابعها وموسيقاها الخاصة إلا أنه الموسيقى الأكثر تفردًا تلك التي قدمها فريق Les Petits Chats أحد أشهر الفرق الغنائية في هذا الوقت لتميزها في تقديم الأغاني الأجنبية الشهيرة بطابع شرقي.

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واستقطبت الفرقة فئة عريضة من الشباب في هذا وقت بموسيقاها ورقصاتها الغريبة، وهو الفريق الذي يحكي المخرج شريف نخلة رحلته منذ التأسيس حتى نهايته منتصف التسعينات وعودتهم مرة أخرى بحفل في 2010.

وينطلق الفيلم في سينما فوكس ابتداءً من يوم الأربعاء 29 مارس- ولمدة أسبوع، ومن المرتقب إطلاقه قريبًا في باقي الدول العربية.

Les Petits chats فريق غنائي مصري أسسه وجدى فرانسيس سنة 1967 واستمر حتى العام 1995؛ واشتهر بحفلاته في القاهرة والإسكندرية فى الستينات والسبعينات،

وضم مجموعة من الشباب المبدعين حينها، والذين استطاعوا أن يصبحوا من الأسماء اللامعة في الوقت الحالي، وأبرزهم عزت أبوعوف، عمر خيرت، عمر خورشيد وطلعت زين.

وتكون الفريق في بدايته بخمسة موسيقيين فقط هم: وجدى فرانسيس، عزت أبو عوف، فريدي رزق، بيرج أندرسيان وعمر خيرت، إلا أنه ظل منصة لاكتشاف المواهب الشابة وانضم لها بمرور السنوات العديد موسيقيين مبدعين، وفيما يلي استعراض لأبرز أعضاء الفريق ومسيرتهم من بعده.

وجدي فرانسيس مؤسس فريق Les Petits Chats وأحد المغنيين الرئيسيين للفرقة، أسس الفريق عام 1967 وظل فيه حتى النهاية في عام 1995، عمل كمغني في عديد من الأماكن حتى عاد للغناء من فرقته خلال آخر سنتين في حفلاتهم الغنائية.

الموسيقار وعازف البيانو الشهير عمر خيرت (لاعب درامز)، كان أحد أعضاء الفريق حتى بدأ مسيرته الفنية من خلال الفريق على الدرامز، ترك خيرت الفريق وسافر إلى لندن للدراسة ليعود بعدها إلى مصر كأحد أفضل مؤلفي الموسيقى المصريين وله بصمات واضحة في تاريخ الموسيقى المصرية.

عزت أبو عوف (عازف الأورج) بدأ مع الفريق منذ بدايتها على آلة الأورج التي عزف عليها من طفولته، قبل أن يضطر إلى تركها بسبب التحاقه بكلية الطب وعدم استطاعته استكمال العزف فيها بشكل منتظم،

واستمر أبو عوف مع الفريق منذ 1967 إلى 1980، ثم أسس مع شقيقاته فريق فور إم. قبل أن يتجه للتمثيل في بداية التسعينات، ليقدم عشرات الأعمال في السينما، التليفزيون والمسرح، كما أنه ترأس مهرجان القاهرة السينمائي منذ 2006.

صبحي بدير أحد المغنيين الرئيسيين في الفرقة، بدأ مع الفريق بعد بدايتها بفترة قصيرة، واستمر معها لفترة طويلة وقد أسس بدير فريق الأصدقاء وترأس قسم الغناء بالمعهد العالي للموسيقى وحصل على العديد من الجوائز والألقاب منها درع الشرف من دار الأوبرا المصرية، وما زال يعمل كمغني أوبرالي حتى الآن.

صادق قلليني أحد أشهر المغنيين خلال فترة السبعينات، أنضم للفريق بعد سنتين فقط من تأسيسها واستمر فيها لمدة 6 سنوات، ليقدم بعدها العديد من الأغاني المنفردة التي اشتهرت بشكل كبير حينها، وحاليًا عاد للفريق ليشارك في حفلاتهم بعد عودتهم سويًا مؤخرًا.

عمر خورشيد أحد أشهر عازفي الجيتار في تاريخ مصر، انضم للفريق خلال فترة توهجهم في السبعينات واستمر معهم لفترة قدموا فيها سويًا العديد من الحفلات الناجحة قبل أن يترك الفرقة، وتوفي خورشيد عام 1981 في حادث مروري عن عمر 36 سنة.

جورج لوكاس عازف ساكس فون شهير انضم للفريق عام 1970 واستمر فيها لمدة 16 عامًا ليعمل بعدها في العديد من الفرق الغنائية.

انضم طلعت زين (مغني) إلى الفريق بعدما اعتذر أحد أعضائه وغنى مع Les Petits Chats في حفلاتهم بالإسكندرية ثم عاد معهم للقاهرة وقام بالغناء معهم بفندق شيراتون القاهرة إلى أن انسحب من الفريق عام 1982، وتوفي زين عام 2011 بعد معاناة مع مرض السرطان.

بينو فارس (عازف جيتار) شهير خلال فترة السبعينات، عمل مع الفريق لفترة طويلة، ثم تركها وعمل كعازف في حفلات غنائية مع مغنيين مشاهير منهم عمرو دياب وأنغام.