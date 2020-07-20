تراند اليوم : سوسن بدر : الي بيتجاوز حدوده مبسكتلوش – فيديو

كشفت الفنانة سوسن بدر عن قيامها بمتابعة اراء وتعليقات متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى والرد عليهم بنفسها.

وقالت خلال لقائها مع الاعلامية لميس الحديدي في برنامج القاهرة الان”بحب جدا ارد على التعليقات وبرد بمنطق مع بعض التعليقات ولو حد قال كلام ومش فاهم حاجه ممكن أشرح له الموقف”.

وتابعت سوسن بدر “لو الكلام فيه تجاوز بتجاهله تماما وبرد على اللي قبله واللي بعده علشان يعرف اني تجاهلت ويغير اسلوبه ويعرف انه لو اسلوبه لائق كنت رديت عليه”.

يذكر أن الفنانة سوسن بدر شاركت في بطولة مسلسل “ونحب تاني ليه” خلال شهر رمضان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي ، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.

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“ونحب تاني ليه” تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفناة ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأه وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.

يشار أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم “ديدو”، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى ،محمد ثروت، أحمد فتحي.