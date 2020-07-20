شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة السعودية وعد بعد إصابة ابنتها بكورونا: يا قطعة من قلبى الله يرفع عنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المطربة السعودية وعد عن إصابة ابنتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عبر خاصية "الاستورى" بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وطالبت جمهورها بالدعاء لها، حيث كتبت "وعد" عبر إنستجرام: "حبيبتي بنتي جالها كورونا، الله يرفع عنها ويشفيها ادعو لها، يا حبيبتي يا حسنا يا قطعة من قلبي استودعك الله، الله يرفع عنك ولا يضرك ويشفيكى قادر يا كريم".





يذكر أن المطربة السعود وعد بدأت مسيرتها الفنية معتمدة على موهبتها التي أشاد بها المتابعون والنقاد، فتمكّنت من إيصال رسالتها الفنية إلى جمهورها الذي أحب صوتها حتى أصبحت واحدة من أبرز الفنانات في دول الخليج العربي.

وقدّمت عددا من الأغاني بمختلف اللهجات العربية مثل المصرية واللبنانيّة والخليجية والمغربية، ومن أبرز ألبوماتها "جنون" و"وجهة نظر" و"يا أحلاهم"، والتي صورت بعض أغانيها على طريقة الفيديو كليب. كما اقتحمت مجال الأزياء والموضة حيث طرحت مجموعة من الأزياء تحمل اسم "وعد لاين".