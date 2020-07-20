شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تطرح أغنيتها الجديدة "رد الباب وغرب" عبر قناتها على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة التونسية لطيفة أغنيتها الجديدة "رد الباب وغرب"، وذلك عبر قناتها بموقع الفيديوهات يوتيوب، من كلمات وألحان جمال عيسى وتوزيع حمدى المهيرى.

وعلقت الفنانة لطيفة عبر حسابها بموقع تويتر: "رد الباب وغرب لا تجيني لا تقرب.. اسمعوا أغنيتي الجديدة رد الباب وغرب، كلمات وألحان جمال عيسى توزيع حمدي المهيري".

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وتقضى الفنانة لطيفة التونسية الإجازة الصيفية في الساحل الشمالي، وتشارك جمهورها ومتابعيها عبر حساباتها الرسمية على منصات السوشيال ميديا بين الحين والآخر بصور ومقاطع فيديو لها، لاقت تفاعلا كبيرا وإعجابا شديدا بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الفنانة التونسية لطيفة نشرت فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أثناء تواجدها داخل السيارة في الساحل الشمالية وهي تغني "أنت ياه"، معلقة: "أنت ياه ياللي عمري ما شفت زيك في الحياة، إنت ياه، مباشر من الساحل الشمالي".

يشار إلى أن أحدث أغانى النجمة التونسية لطيفة تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتى صورتها على طريقة فيديو كليب، وهى من كلمات ياسين الحمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلسى، لبث روح الأمل عند الناس بسبب الأزمة التى يمر بها العالم بعد انتشار فيروس كورونا.