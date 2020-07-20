شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز "منبهر من ثقة الدبدوب".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازح الفنان محمد محمود عبد العزيز، متابعيه، وجمهوره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى، "تويتر"، حيث نشر صورة، وهو يرتدى "تى شيرت" عليه رسمة لشخص ولكن برأس "دبدوب"، وعلق عليها ساخرا، "الواحد منبهر من ثقة الدبدوب ده فى نفسه"، واختتم نجل الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز، طالبا من الجمهور، قراءة الفاتحة لوالده، وهى الجملة التى اعتاد أن يختم بها أى صورة أو فيديو على حسابه.



محمد محمود عبد العزيز

قبل أيام شارك محمد محمود عبد العزيز، متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصورة جديدة من كواليس مسلسل "جبل الحلال"، داعيًا متابعيه بقراءة الفاتحة على روح والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

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ونشر الفنان محمد محمود عبد العزيز صورة من كواليس مسلسل "أبو هيبة جبل الحلال"، معلقا عليها قائلا :" من كواليس أبو هيبة فى جبل الحلال".. (اسألكم الفاتحه والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا).

يشار إلى أن النجم الكبير محمود عبد العزيز توفى فى مستشفى الصفا بالمهندسين بعد وعكة صحية، ودفن فى مدافن العائلة بمسقط رأسه بالإسكندرية، وشيعت جنازته من مسجد الشرطة بحضور عدد كبير من الفنانين، في نوفمبر 2016م.