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شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى: أشجع أى فتاة تتعرض للمضايقات أن تدافع عن نفسها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة ليلى علوى، رسالة للفتيات اللاتى يتعرضن للمضايقات والتحرش، وطالبتهن بالدفاع عن أنفسهن، واللجوء للقانون والمجلس القومى للمرأة.
وقالت ليلى علوى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"أنا أشجع أي فتاة تتعرض للمضايقات والتحرش على الدفاع عن نفسها وتستخدم القانون والمجلس القومى للمرأة الذي سيقدم لها الدعم الكامل".
ليلى علوى
وفى سياق آخر شاركت الفنانة ليلى علوي متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورتين لها مع الخيول، مؤكدة حبها الشديد لركوب الخيل منذ طفولتها.
وقالت الفنانة ليلى علوي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مساء الأحد: "منذ طفولتي وأنا أحب الخيل وركوبها وأعشق شكلها، إلى أن حدثت لي مشكلة في قدمي فتوقفت، ولكن إذا عرض عليّ دور يتطلب ركوب خيل فلن أتردد، فهذه من أهم هواياتي، وأشعر بارتياح شديد عندما أتواجد وسط الخيول وأنظر إليها، الخيل مخلوق يشعرك بالبهجة".
وفي وقت سابق، استعانت النجمة ليلى علوى، بمقطع من فيلم "بحب السيما"، مع الفنان القدير محمود حميدة، للتعبير عن تجمع العائلات للاستمتاع بقضاء أوقات الصيف أمام البحر، حيث نشرت مشهد من الفيلم عبر حسابها على إنستجرام، صحبته بتعليق: "أيام المصيف مع العيلة فى راس البر"
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