شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى: أشجع أى فتاة تتعرض للمضايقات أن تدافع عن نفسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة ليلى علوى، رسالة للفتيات اللاتى يتعرضن للمضايقات والتحرش، وطالبتهن بالدفاع عن أنفسهن، واللجوء للقانون والمجلس القومى للمرأة.

وقالت ليلى علوى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"أنا أشجع أي فتاة تتعرض للمضايقات والتحرش على الدفاع عن نفسها وتستخدم القانون والمجلس القومى للمرأة الذي سيقدم لها الدعم الكامل".



ليلى علوى

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وفى سياق آخر شاركت الفنانة ليلى علوي متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورتين لها مع الخيول، مؤكدة حبها الشديد لركوب الخيل منذ طفولتها.