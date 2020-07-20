شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة فى صورة برفقة طفل رضيع: لحظات لا تنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمود حميدة متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" اليوم، صورة وهو يحمل طفلا رضيعا، معلقا عليها: "لحظات لا تنسى"، لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين ونجوم الفن، إلا أنه لم يوضح من هو هذا الطفل.



محمود حميدة

كما استعاد الفنان محمود حميدة ذكرياته مع فيلم "يوم من الأيام"، الذي طرح في دور العرض السينمائية عام 2017، حيث شارك متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بصورة من كواليس الفيلم معلقا: "من كواليس فيلم يوم من الأيام".

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محمود حميدة مع أبطال فيلم يوم من الأيام

ونشر محمود حميدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة من كواليس الفيلم لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين ورواد السوشيال ميديا.

فيلم "يوم من الأيام" شارك فى بطولته محمود حميدة وهبة مجدى ورامز أمير، ولقاء سويدان، ومشيرة إسماعيل، لطفى لبيب، ريم حجاب، سيد رجب، ومحمد حسنى، تأليف وليد يوسف، إخراج محمد مصطفى.

والفيلم تدور أحداثه فى إطار رومانسى اجتماعى حول عدد من قصص الحب تحدث لأشخاص يتواجدون بين القاهرة والمنصورة، وتتصاعد الأحداث وتتشابك إلى أن يلتقى أبطال العمل بمحطة الأتوبيس فى النهاية.