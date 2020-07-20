شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يعلن عن موعد طرح أغنيته الجديدة "خطيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم رامى صبرى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الأجتماعى "الفيس بوك" بوستر أغنية "خطيرة" المقرر طرحها يوم 30 يوليو الحالى وعلق قائلا: خطيرة قريبا، وهى من كلمات تامر حسين.

وقال رامى صبرى في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": الأغنية تعتمد على رتم الأغاني السريعة والصيفية وتحمل العديد من المفاجآت ويقدمها بشكل مختلف عن أعماله السابقة ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على طريقة السينجل ويتمنى أن تنال إعجاب جمهوره.

ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها الشاعر تامر حسين مع رامي صبري، حيث تعاونا من قبل في عدد من الأغاني من ضمنها أغنية "أنا بعترفلك" من ألحان رامي صبري، وتوزيع طارق توكل، وأغنيه"بتهتمي"، من توزيع تميم، وأغنيته الأخيرة "فرص تانية".

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واحتفل النجم رامى صبرى مؤخرا بنجاح أغنيته "حياتى مش تمام"، والذى طرحها فى موسم عيد الحب الماضى، حيث حققت حوالى 15 مليون مشاهدة ونشر رامى على صفحة الانستجرام الخاصة به صورة بوستر الاغنية وعلق قائلا: ومن يوم فراقنا حياتى مش تمام" 15 مليون على يوتيوب بحبكم، وأغنية "حياتى مش تمام" من كلمات والحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوى.

من ناحية أخري شارك رامى صبرى فى رمضان الماضى أغنية تتر بداية مسلسل "فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبرى، بعنوان "غريب الحب" ولاقت إعجاب الجمهور واعتبروها من أفضل أغانى تترات مسلسلات رمضان، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان مدين وتوزيع نادر حمدي.



