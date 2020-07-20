شكرا لقرائتكم خبر عن ‏"فنان الشعب" على مسرح البالون قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافى، يقدم البيت الفنى ‏للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، قريبا على مسرح البالون بالعجوزة، العرض المسرحي " فنان الشعب" عن ‏قصة حياة الموسيقار سيد درويش‎ .‎

وأوضح المخرج عادل عبده، أنه تجرى الآن بروفات مكثفة للعرض، الذى يجسد حياة الفنان سيد درويش ويلقى الضوء على كافة ‏العناصر التى ساهمت فى تكوين شخصيته الفنية، مشيرا إلى أن المسرحية ستعرض على مسرح البالون بالعجوزة أولا، ثم تعرض ‏على مسرح محمد عبد الوهاب بالاسكندرية خلال شهر سبتمبر المقبل‏‎ .‎

البطولة للفنانين"محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودي، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد ‏العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى،إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى" ‏وكوكبة أخرى من الفنانين‎ . ‎

العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس د.نجلاء الفقي، ‏توزيع موسيقي حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة ابو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ "وليد سعد، ‏د.طارق دياب "، إخراج أشرف عزب‎ .‎

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