شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى تطالب متابعيها بعمل unfollow للحسابات المنسوبة لها: اعملولها ريبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الفنانة هبة مجدي متابعيها وجمهورها إلغاء متابعتهم بكل الحسابات التى تحمل اسمها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، ما عادا حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، حيث إنه الحساب الوحيد التابع لها وغير المريف.

وقالت هبة مجدي في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بإنستجرام: "أنا حابة أقول حاجة مهمة لكل الناس اللى بتتابعني، أنا معنديش أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي غير إنستجرام بس، يعني معنديش ولا فيس بوك أو تويتر، أو تيك توك، ولا سناب شات، عندي بس إنستجرام هو اللي بتواصل بيه مع الناس، ويا ريت لو حد لقى أى أكونت باسمى يعمله ريبورت".

وكان حساب باسم هبة مجدى زعم مؤخرا أن الفنانة التي تألقت خلال ماراثون دراما رمضان الماضي، بات لها حساب على موقع تويتر، وذلك بعد فترة من الغياب عن التواجد عن موقع التغريدات القصيرة.

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كما اعتاد الحساب من وقت لآخر على نشر صور لها بشكل يومي، بالإضافة إلى صور لها مع أصدقائها الفنانين ممن حرصوا على التفاعل معها.

وفي وقت سابق حرصت الفنانة هبة مجدى على إحياء ذكرى ميلاد والدها الراحل، الذى يوافق 11 يوليو، في عام 2016، بينما قام متابعوها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة. ونشرت الفنانة هبة مجدى، عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورا برفقة والدها الراحل، وعلقت قائلة: "عيد ميلاد سعيد في الجنة يا بابا 11-7-1951".

وشاركت الفنانة هبة مجدى مؤخرا متابعيها وجمهورها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة لها، مع زوجها الفنان والمطرب محمد محسن، حيث ارتديا الاثنان نفس "التى شيرت"، وهو ما تفاعل معه الجمهور، وأثنوا على إطلالاتهما، التى دائمًا ما تكون مختلفة، حيث لم تعلق هبة مجدى بأى كلمة على الصورة، ولكنها اختارت أن تعبر عن حبها لزوجها وحبيبها محمد محسن برمز القلب الأحمر، حيث علق أحد المتابعين على صورة هبة وزوجها محمد محسن قائلاً: "على رأى راغب علامة أجمل حاجة يا روحى إنك توأم روحى".