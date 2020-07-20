شكرا لقرائتكم خبر عن "الليلة الكبيرة" و"كأنك تراه" على مسرح ساحة الهناجر اليوم وغدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون العرض المسرحي " الليلة الكبيرة " رائعة المخرج الراحل صلاح السقا، ومن إنتاج مسرح القاهرة للعرائس، كما يعرض مسرحية " كأنك تراه " للمخرج ماهر محمود .

تبدأ العروض في الساعة السابعة والنصف ولا يدخل الجمهور إلا بعد مروره من بوابة التعقيم مرتديا الكمامات ومراعيا التباعد المسموح بين مقاعد الجمهور .



عروض مسرح ساحة الهناجر

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ويعد أوبريت الليلة الكبيرة أشهر ما قدم مسرح العرائس في مصر فهو يصف المولد الشعبي بشكل رائع وممتع، من خلال شخصيات: (الأراجوز - بائع الحمص - بائع البخت - القهوجي - المعلم - العمدة - الراقصة - مدرب الأسود - الأطفال - المصوراتي - معلن السيرك - المنشد - الفلاح)وهو من كلمات صلاح جاهين والحان سيد مكاوي وعرائس ناجي شاكر وتم عرضه للمرة الأولى في 1 مايو من عام 1961 ، ويشارك في غنائه سيد مكاوي وشفيق جلال وعبده السروجي ومحمد رشدي وحورية حسن وإسماعيل شبانة وصلاح جاهين وهدي سلطان .

أما العرض المسرحي «كأنك تراه» فهو من إنتاج مسرح الطليعة برئاسة الفنان شادى سرور، تأليف نسمة سمير، موسيقى وألحان محمد عزت، ديكور وملابس نهى نبيل، أشعار محمد بهجت، والبطولة للفنانين «محمد يونس، ماهر محمود، علاء النقيب، سامح فكرى، إيهاب بكير، مريم هانى، ندى عاصم، أحمد عبدالهادى، محمد الجعفرى، عمرو خالد، الطفلة إنجى إيهاب» وكوكبة من المنشدين، إخراج ماهر محمود.