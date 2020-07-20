شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يمازح جمهوره: مين شاطر ييجى يلاعبنى عشرة طاولة ونشرب شاى كشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان حكيم متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة أثناء ممارسته لعبة الطاولة في أحد الكافيهات، معلقا عليها مازحا: "مين شاطر في الطاولة ييجي يلاعبني عشرة طاولة دلوقتى ونشرب كوباية شاى كشرى؟".



حكيم

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على صعيد آخر، شارك النجم حكيم متابعيه وجمهوره، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، فيديو وهو يقوم بالتوقيع على أسطونة ألبومه "الراجل الصح"، حيث علق حكيم على الفيديو: "ده كان آخر يوم تسجيل في ألبوم الراجل الصح وانا اتعودت اكتب وما توفيقي إلا بالله على كل الألبومات بتاعتي من قبل ماتطلع من الاستوديو بس قولولي إيه أكتر أغنية عجبتكم فى ألبوم الراجل الصح".

وقبل أيام، كشف حكيم عن كواليس فيديو كليب أغنيته "قلبي يا ناس"، التي طرحها في الآونة الأخيرة، حيث شارك متابعيه وجمهوره عبر حسابه على "إنستجرام" بمقطع فيديو معلقا: "كواليس فيديو كليب قلبي يا ناس.. أول مرة تشوفوها حصرياً على قناة يوتيوب".

وفى فبراير الماضي، طرح حكيم كليب من ألبومه الجديد "الراجل الصح"، والأغنية تحمل اسم "قلبى يا ناس" وهى من كلمات الشاعر عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع الموسيقى إسلام شبيسى وميدو مزيكا، ومن المقرر أن يتم طرحه في عيد الحب على يوتيوب.