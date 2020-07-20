شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تتحول لـ "موديل" في جلسة تصوير .. ورضوى الشربينى: يا نهار حلاوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة سوسن بدر، متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة لها من جلسة تصويرها الأخيرة في الساحل الشمالي، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وظهرت بدر في الصورة التي نشرتها وهي ترتدي ملابس باللون الأزرق وسط شوارع قري الساحل الشمالي، وكتبت "مثلما يعود النهر إلى البحر هكذا يعود عطاء الإنسان إليه"، وسرعان ما حصدت النجمة الكثير من التعليقات على صورتها وكتبت لها المذيعة رضوى الشربيني "يا نهار حلاوة".

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وشاركت الفنانة الكبيرة سوسن بدر فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل "ونحب تانى ليه؟"، للنجمة ياسمين عبد العزيز، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم شريف منير، وكريم فهمى، وتارا عماد، وعماد رشاد، وأحمد سعيد عبدالغني، وسمر مرسي، وتأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ودارت أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام إذ تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

وتستمتع النجمة سوسن بدر، بإجازة الصيف على الشاطئ بإحدى المدن الساحلية برفقة أسرتها، حيث نشرت الفنانة الكبيرة صور سيلفى تجمعها مع حفيدتها الصغرى مايا، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وهما تضحكان فرحًا بالتنزه على الشاطى، وكتبت سوسن فى تعليقها على الصور: "وأخيراً خرجنا.. أنا وحفيدتى الصغيره مايا على البحر".

يأتى هذا بعدما شاركت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، مطلع شهر يوليو الجارى، صورة مع جمهورها بالأبيض والأسود، والتى التقطت بتركيز على تفاصيل وجهها ما يظهر بعض التجاعيد فى محيط العين، ويبدو أن الفنانة الكبيرة تعمدت هذا، حيث أكدت أنها قررت منذ زمن عدم محو أثار السنين عن ملامح وجهها