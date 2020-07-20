الفنانة السعودية وعد تعلن إصابة ابنتها بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة السعودية وعد، إصابة ابنتها حسنا بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، داعية جمهورها ومتابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي، بالدعاء لابنتها بالشفاء والتعافي من الفيروس التاجي.

وعد السعودية Advertisements وقالت الفنانة السعودية وعد عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" :""حبيبي بنتي جاتها الكورونا. الله يرفع عنها ويشفيها.. ادعولها. ياحبيبتي يا حسنا يا قطعة من قلبي. استودعك الله. الله يرفع عنك ولا يضرك ويشفيكي قادر يا كريم". وقدمت الفنانة وعد العديد من الأغنيات من بينها أغنية شعبية باللهجة المصرية والتى حملت عنوان "كاس العذاب" للشاعر فضل الرواى، والملحن شادى وتوزيع أسامة عبد الهادى . وفي وقت سابق، أكدت وعد أن تقديمها لأغنية "كاس العذاب" يعد مفاجأة لكل جمهورها ومتابعيها لأنها للمرة الاولى تقدم أغنية شعبية وباللهجة المصرية وهى من نوع الحزين المقسوم وهو ما تعتبره تحديا لنفسها فى هذا اللون الغنائى الذى لم يسبق لها تقديمه وتتمنى أن تلقى النجاح بمصر والعالم العربى خاصة وأن الاغنية الشعبية المصرية بشكل عام تدخل قلوب شعوب دول الخليج بسهولة وتلقى اهتماما خاصا لديهم.

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