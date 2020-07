شكرا لقرائتكم خبر عن Headie One يستعد لإطلاق أغنية مع دريك لأول مرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مغني الراب البريطاني الشهير هيدي وان "Headie One" أنه بصدد إطلاق عمل غنائي تعاون فيه مع النجم العالمي دريك ، و هو الخبر الذي تداولته عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة و من أبرزها "لايست" فهي المرة التي يتعاون فيها النجمين معا، وقد كشف النجم الشهير أن الأغنية التي تجمعه بدريك هي "Only You Freestyle" ومن المقرر أن يتم إطلاقها مساء اليوم .



دريك وهيدي وان

و ستكون أغنية "You You Freestyle" هي أول أغنية يطلقها هيدي وان منذ إطلاقه "Rose Gold" في شهر مايو الماضي و التي حققت نجاح ملحوظ بين المعنيين بالموسيقي و الغناء من مختلف الاعمار.

يذكر أن هيدي وان " Headie One " بدأ مسيرته الفنية عام 2010 ، وقد قدم عدد كبير من الأعمال الغنائية التي حققت نجاحا مذهلا حول العالم ومن أبرزها: "know better" و "rubbery bandz " و"home " و "back to basics" ، وغيرهم .