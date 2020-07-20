شكرا لقرائتكم خبر عن فان ديزل يشكر جمهوره على تهنئات عيد ميلاده.. وذا روك ساخرا: قادماً إليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم العالمي فان ديزل، الشكر لكل جمهوره ومتابعيه في جميع أنحاء العالم، على رسائلهم الخاصة بعيد ميلاده الذي وافق أول أمس واتم عامه الـ 53، ونشر صورة تحتوى على عدة صور له في مراحل عمره المختلفة.

وكتب النجم العالمي صاحب سلسلة الأكشن الشهيرة Fast and the Furious، على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام "عيد ميلاد سعيد، شكرا لكم جميعاً على كل تلك التهنئات الخاصة بعيد الميلاد"، وسرعان ما حرص النجم العالمي داوين جونسون على كتابة تعليق عبر الصورة قائلاً "عيد ميلاد سعيد يا اخي، انا قادماً إليك"، مضيفاً رسالة ساخرة غامضة بينهما.

وانضم النجم فان ديزل، مؤخراً للحملة التي دشنها الكثيرون تضامناً مع الاحتجاجات والمظاهرات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية حاليا بسبب مقتل جورج فلويد الشاب الأمريكي صاحب البشرة السمراء على يد رجال الشرطة في مدينة مينيابوليس الأمريكية.

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ونشر فان ديزل ، صورة سوداء عبر حسابه بموقع انستجرام للتضامن مع حملة Blackout Tuesday، التي دشنت لدعم أصحاب البشرة السمراء ونبذ العنصرية والتميز العرقي.





وشارك النجم العالمي فان ديزل، مؤخراً في بطولة فيلم Bloodshot، بالأشتراك مع كلاً من النجم سام هيجان، توبي كيبيل، لامورن موريس، جاي بيرس، سيدارت دانانجاي، تيريل ماير، أليكس أنلوس، كلايد بيرنينج، جيريمي بوادو، تامر برجاق.