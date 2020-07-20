شكرا لقرائتكم خبر عن ريتا ويلسون تعطي دروسا فى تفسير الأغانى بأحدث ظهور لها.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت ريتا ويلسون، زوجة النجم العالمي توم هانكس، في مقطع فيديو جديد لها نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وهي تشرح لمتابعيها وجمهورها كيفية تفسير الأغاني التي يتم طرحها الفترة الأخيرة، والتقطت ويلسون الفيديو من داخل منزلها، وهي تغني مقطع من فيلم The Outpost، بينما تقوم بشرح كيفية انتقاء الكلمات من الأغنية للوصول لرؤية المرج في النهاية واستيعاب التفسيرات الكثيرة التي تضمها الأغاني.

يشار إلى أن هذا العام يعد عامًا مختلفا لدى النجم العالمى توم هانكس، حيث يعتبر من أوئل النجوم الذين أصابهم فيروس كورونا، والتف العالم حوله واستطاع أن يتخلص من الفيرس بعدما أصابه هو وزوجته.

ويبدو أن تجربة إصابة توم بالفيروس لازالت مسيطرة عليه، حيث صرح توم هانكس فى لقاء صحفى أمس أنه لا يحترم الأشخاص الذين لا يرتدون أقنعة الوجه، مشيرا إلى أنهم ليسوا على دراية بالتجربة، مضيفا أنه يستخدم منصته لحث الناس على القيام بدورهم والمساعدة فى وقف انتشار الفيروس ومواصلة تذكير العالم بأننا جميعًا فى هذا سويا.

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وما زال هانكس متمسكا بالحديث حول فيروس كورونا حتى فى عيد ميلاده، لأن الفيروس يؤثر عليه حتى بعد التعافى، حيث اعترف النجم أنه يشعر بخيبة أمل لأن فيلمه الجديد Greyhound لن يحصل على فرصة العرض.



